ABD’nin çekme tel ihracatı Nisan ayında %9,7 düştü

Perşembe, 30 Haziran 2022 09:08:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %9,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %25,8 artışla 7.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 22,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.055 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 1.954 mt’a kıyasla 3.502 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.252 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.