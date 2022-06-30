﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin çekme tel ihracatı Nisan ayında %9,7 düştü

Perşembe, 30 Haziran 2022 09:08:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %9,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %25,8 artışla 7.943 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 22,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.055 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 1.954 mt’a kıyasla 3.502 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.252 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tubacex Orta Doğu’da doğal gaz çıkarılması için 30.000 mt dikişsiz boru tedarik edecek

23 Haz | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %35 arttı

20 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ithalatı Nisan ayında %2,2 düştü

13 Haz | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mart döneminde %54,7 artış gösterdi

08 Haz | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %55,5 arttı

08 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Mart ayında %30 arttı

26 May | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ithalatı Mart ayında %9,9 arttı

12 May | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %53,5 artış gösterdi

10 May | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %57,1 arttı

10 May | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin satış gelirleri birinci çeyrekte %174,9 arttı

06 May | Çelik Haberler