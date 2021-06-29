ABD’nin çekme tel ihracatı Nisan ayında %23,4 düştü

Salı, 29 Haziran 2021 09:10:31 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %23,4 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %16,8 düşüşle 6.316 mt seviyesinde yer aldı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %23,4 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %16,8 düşüşle 6.316 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 17,8 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 10,4 milyon $’a kıyasla 15,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.301 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 2.040 mt’a kıyasla 3.187 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.954 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.