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ABD’nin çekme tel ihracatı Mayıs ayında %6,2 düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 09:08:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %6,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %23,6 artışla 7.448 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 14,9 milyon $’a kıyasla 18,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.502 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 1.871 mt’a kıyasla 3.078 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.703 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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