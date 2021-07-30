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ABD’nin çekme tel ihracatı Mayıs ayında %2,7 düştü

Cuma, 30 Temmuz 2021 09:50:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %2,7 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %38,1 artışla 12.197 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 10,9 milyon $’a kıyasla 14,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.187 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 755 mt’a kıyasla 2.451 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.871 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  tel  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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