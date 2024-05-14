﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin çekme tel ihracatı Mart’ta aylık %2,2 artış gösterdi

Salı, 14 Mayıs 2024 12:18:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin çekme tel ihracatı, aylık %2,2 artış ve yıllık %16,5 düşüşle 8.372 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a kıyasla 20,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.208 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.516 mt’a kıyasla 3.873 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.699 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,6 azaldı

08 May | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %9,2 düştü

07 May | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Şubat ayında %7,9 arttı

29 Nis | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %11,7 düştü

09 Nis | Çelik Haberler

Türkiye Gazze’de süregelen saldırılar nedeniyle İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi

09 Nis | Çelik Haberler

ABD ön gerilmeli beton teline yönelik hile soruşturması için ön karar açıkladı

03 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak ayında %40,1 arttı

29 Mar | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2023 yılında %17,8 azaldı

08 Mar | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2023 yılında %22,4 düştü

08 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayında %23,3 düştü

01 Mar | Çelik Haberler