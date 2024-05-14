ABD’nin çekme tel ihracatı Mart’ta aylık %2,2 artış gösterdi

Salı, 14 Mayıs 2024 12:18:09 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin çekme tel ihracatı, aylık %2,2 artış ve yıllık %16,5 düşüşle 8.372 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a kıyasla 20,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.208 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.516 mt’a kıyasla 3.873 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.699 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.