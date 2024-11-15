Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net zararı Ocak-Eylül döneminde arttı

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 67,60 milyon TL’ye kıyasla 150,25 milyon TL seviyesine çıkarken, satış geliri yıllık %32,6 düşüşle 1,11 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çelik Halat’ın toplam çelik halat satışlarının değeri yıllık %32,6 düşüşle 543,28 milyon TL, galvanizli tel satışlarının değeri yıllık %32,6 düşüşle 119,43 milyon TL ve yaylık tel satışlarının değeri yıllık %32,6 düşüşle 231,72 milyon TL seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar yıllık %32,6 ve dış piyasalara yaptığı satışlar %32,6 düşüş kaydetti.