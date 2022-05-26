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ABD’nin çekme tel ihracatı Mart ayında %30 arttı

Perşembe, 26 Mayıs 2022 09:04:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %30 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %12,2 düşüşle 7.240 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 15,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a kıyasla 19,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.372 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 2.714 mt’a kıyasla 3.055 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.469 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: tel uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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