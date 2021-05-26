ABD’nin çekme tel ihracatı Mart ayında %21,5 arttı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 09:46:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %21,5 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %8,7 artışla 8.246 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 13,9 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a kıyasla 17,8 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında yapılan 2.117 mt’a ve geçen yılın Mart ayında yapılan 3.273 mt’a kıyasla 3.301 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.714 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.