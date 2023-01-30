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ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım ayında %3,3 düştü

Pazartesi, 30 Ocak 2023 09:08:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,3 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %16,3 artışla 7.269 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 20,3 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 18,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.714 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 2.143 mt’a kıyasla 3.019 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.763 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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