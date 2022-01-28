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ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım ayında %14 düştü

Cuma, 28 Ocak 2022 09:13:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %14 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %4,3 düşüşle 6.253 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 14,7 milyon $’a kıyasla 16,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.939 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 2.504 mt’a kıyasla 2.611 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.143 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  tel  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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