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ABD’nin çekme tel ihracatı Haziran ayında %10,3 arttı

Salı, 23 Ağustos 2022 09:50:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %10,3 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %36,4 artışla 8.217 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 18,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a kıyasla 20,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.078 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 2.315 mt’a kıyasla 3.483 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.323 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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