﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %7 arttı

Perşembe, 02 Aralık 2021 09:14:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %7 artışla ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %0,5 düşüşle 7.325 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 14,6 milyon $’a kıyasla 18,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.018 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.681 mt’a kıyasla 3.248 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.456 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  tel  uzun ürünler  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30 Kas

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında %9,4 arttı
25 Kas

ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında %13,2 arttı
23 Kas

ABD’nin profil ithalatı Eylül ayında %3,9 düştü
19 Kas

ABD’nin profil ihracatı Eylül ayında %8,4 düştü
15 Kas

ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında %7,7 düştü