ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %7 arttı

Perşembe, 02 Aralık 2021 09:14:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %7 artışla ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %0,5 düşüşle 7.325 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 14,6 milyon $’a kıyasla 18,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.018 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.681 mt’a kıyasla 3.248 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.456 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.