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ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %32,9 arttı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 09:43:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayına göre %32,9 ve bir önceki yılın Eylül ayına kıyasla %11,7 artışla 6.054 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 10,4 milyon $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 11,9 milyon $’a kıyasla 11,8 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 1.939 mt’a ve bir önceki yılın Eylül ayında yapılan 2.075 mt’a kıyasla 2.487 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.053 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  tel  ith/ihr istatistikleri  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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