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ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayında %2,3 düştü

Cuma, 02 Aralık 2022 09:09:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %2,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %1,4 artışla 7.429 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 18,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.239 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.456 mt’a kıyasla 3.139 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.573 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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