ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %2,8 düştü

Perşembe, 24 Aralık 2020 09:45:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Ekim ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül ayına göre %2,8 düşüş ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %1,9 artışla 7.953 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Eylül ayında kaydedilen 23,8 milyon $ ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 27,7 milyon $’a kıyasla 26,6 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 3.198 mt’a ve bir önceki yılın Ekim ayında yapılan 3.676 mt’a kıyasla 3.314 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.953 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.