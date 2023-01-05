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ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %1,2 arttı

Perşembe, 05 Ocak 2023 09:10:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,2 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %3,4 artışla 7.517 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 18,5 milyon $’a ve 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a kıyasla 20,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 2.573 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 2.341 mt’a kıyasla 2.714 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.458 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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