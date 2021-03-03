ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayında %12,3 arttı

Çarşamba, 03 Mart 2021 10:57:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım ayına göre %12,3 ve bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %43,6 artışla 10.280 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 14,7 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 13,5 milyon $’a kıyasla 20,7 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 2.477 mt’a ve bir önceki yılın Aralık ayında yapılan 2.073 mt’a kıyasla 3.123 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.964 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.