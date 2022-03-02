ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayında %11,1 düştü

Çarşamba, 02 Mart 2022 09:05:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %11,1 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %24,2 düşüşle 5.561 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 20,7 milyon $’a kıyasla 15,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.143 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 3.123 mt’a kıyasla 2.134 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.101 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.