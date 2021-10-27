ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayında %9,6 düştü

Çarşamba, 27 Ekim 2021 09:04:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %9,6 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %29,9 artışla 6.846 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 18,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 12,5 milyon $’a kıyasla 18,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 3.032 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 1.352 mt’a kıyasla 3.018 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.251 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.