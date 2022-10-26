ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayında %20,5 arttı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 09:10:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %20,5 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %11,1 artışla 7.606 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 16,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 19,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.809 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 2.251 mt’a kıyasla 3.239 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.761 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.