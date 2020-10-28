ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayında %16 düştü

Çarşamba, 28 Ekim 2020 09:33:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Ağustos ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Temmuz ayına göre %16 ve bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %26,5 düşüşle 4.557 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 11,4 milyon $ ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 13,1 milyon $’a kıyasla 10,4 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında yapılan 2.350 mt’a ve bir önceki yılın Ağustos ayında yapılan 2.218 mt’a kıyasla 1.939 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.233 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.