ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Temmuz ayında %7,3 azaldı

Pazartesi, 12 Eylül 2022 09:04:44 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 6.900.348 mt’a kıyasla %0,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 7.510.458 mt’a kıyasla %7,3 düşüşle 6.963.625 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 49.213.628 mt’a kıyasla %1,1 düşerek 48.669.757 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalması; sıcak sac sevkiyatlarında %5 düşüşe, korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %6 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %12 düşüşe işaret ediyor.