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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Şubat ayında %2,8 düştü

Cuma, 05 Nisan 2024 10:07:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 6.625.934 mt’a kıyasla %2,8 ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.699.064 mt’a kıyasla %3,8 düşüşle 6.438.755 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2023’ün aynı döneminde kaydedilen 13.479.960 mt’a kıyasla %2,5 düşerek 13.137.819 mt oldu.  

2024 yılında yapılan sevkiyatlar, 2023 yılının aynı döneminde kıyasla soğuk sac için %5, korozyona dayanıklı sac için %1 ve soğuk sac için %1 artış yaşandığını gösteriyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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