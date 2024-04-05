ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Şubat ayında %2,8 düştü

Cuma, 05 Nisan 2024 10:07:10 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen 6.625.934 mt’a kıyasla %2,8 ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.699.064 mt’a kıyasla %3,8 düşüşle 6.438.755 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2023’ün aynı döneminde kaydedilen 13.479.960 mt’a kıyasla %2,5 düşerek 13.137.819 mt oldu.

2024 yılında yapılan sevkiyatlar, 2023 yılının aynı döneminde kıyasla soğuk sac için %5, korozyona dayanıklı sac için %1 ve soğuk sac için %1 artış yaşandığını gösteriyor.