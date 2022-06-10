ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Nisan ayında %2,7 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 09:21:18 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 7.108.336 mt'a kıyasla %2,7 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 7.116.871 mt’a kıyasla %2,6 düşüşle 6.921.805 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 27.171.382 mt’a kıyasla %1,7 artarak 27.629.290 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında değişiklik olmadığına, sıcak sac sevkiyatlarında %4 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %8 düşüşe işaret ediyor.