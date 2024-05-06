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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Mart ayında %5,7 geriledi

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 09:57:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen 6.438.755 mt’a kıyasla %3,4 artış ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 7.057.380 mt’a kıyasla %5,7 düşüşle 6.657.238 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2023’ün aynı döneminde kaydedilen 20.537.340 mt’a kıyasla %3,6 düşerek 19.795.052 mt oldu. 

2024 yılında yapılan sevkiyatlar, 2023 yılının aynı döneminde kıyasla soğuk sac için %4 artış, korozyona dayanıklı sac için %3 düşüş ve soğuk sac için %3 düşüş yaşandığını gösteriyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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