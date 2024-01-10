ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında %4,1 arttı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 10:30:36 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 6.664.517 mt’a kıyasla %2,3 ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 6.252.628 mt’a kıyasla %4,1 artışla 6.509.211 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2023’ün Ocak-Kasım döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2022’nin aynı döneminde kaydedilen 74.904.035 mt’a kıyasla %0,4 düşerek 74.620.981 mt oldu.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatlar, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla sıcak sac için %13, soğuk sac için %3 ve ve korozyona dayanıklı sac için %1 artış yaşandığını gösteriyor.