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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Haziran ayında %5,3 azaldı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:26:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 7.176.493 mt'a kıyasla %3,8 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 7.286.068 mt’a kıyasla %5,3 düşüşle 6.900.348 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 41.703.170 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 41.706.131 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişiklik göstermemesi; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %3 düşüşe, sıcak sac sevkiyatlarında %5 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %11 düşüşe işaret ediyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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