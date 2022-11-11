ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Eylül ayında yıllık %11,7 azaldı

Cuma, 11 Kasım 2022 09:13:39 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 6.962.954 mt’a kıyasla %7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 7.334.936 mt’a kıyasla %11,7 düşerek 6.477.621 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 64.173.324 mt’a kıyasla %3,2 düşerek 62.110.331 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalması; sıcak sac sevkiyatlarında %8 düşüşe, korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %8 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %13 düşüşe işaret ediyor.