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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ekim ayında %4,9 geriledi

Cuma, 13 Aralık 2024 11:12:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 6.425.717 mt’a kıyasla %1,4 ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.664.517 mt’a kıyasla %4,9 düşüşle 6.338.583 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2023’ün aynı döneminde kaydedilen 68.111.770 mt’a kıyasla %3,7 düşerek 65.574.222 mt oldu.

2024 yılında yapılan sevkiyatlar, 2023 yılının aynı döneminde kıyasla soğuk sac için %4 artış ve sıcak sac için %6 düşüş yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde korozyona dayanıklı sac sevkiyatlarının ise yatay seyrettiği görülüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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