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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ekim ayında %1,9 arttı

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:06:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 6.579.758 mt’a kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 6.541.075 mt’a kıyasla %1,3 artışla 6.664.517 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 68.651.407 mt’a kıyasla %2 düşerek 67.249.037 mt oldu.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla sıcak sac için %8 artış ve korozyona dayanıklı sac için %2 düşüş yaşandığını, soğuk rulo sac sevkiyatlarının ise yatay seyrettiğini gösteriyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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