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ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Aralık ayında %2,6 arttı

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:47:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 6.509.211 mt’a kıyasla %1,3 düşüş ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 6.260.996 mt’a kıyasla %2,6 artışla 6.425.517 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2023 yılında ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2022’de kaydedilen 81.165.031 mt’a kıyasla %0,1 düşerek 81.046.498 mt oldu.

2023’te yapılan sevkiyatlar, 2022 yılına kıyasla sıcak sac için %14, soğuk sac için %4 ve ve korozyona dayanıklı sac için %1 artış yaşandığını gösteriyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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