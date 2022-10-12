ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ağustos ayında yıllık %8,7 düştü

Çarşamba, 12 Ekim 2022 09:21:32 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 6.963.625 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 7.624.758 mt’a kıyasla %8,7 düşerek 6.962.954 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 56.838.387 mt’a kıyasla %2,1 düşerek 55.632.712 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalması; sıcak sac sevkiyatlarında %6 düşüşe, korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %7 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %12 düşüşe işaret ediyor.