ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ağustos ayında yıllık %8,7 düştü

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 6.963.625 mt’a kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 7.624.758 mt’a kıyasla %8,7 düşerek 6.962.954 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 56.838.387 mt’a kıyasla %2,1 düşerek 55.632.712 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalması; sıcak sac sevkiyatlarında %6 düşüşe, korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %7 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %12 düşüşe işaret ediyor.