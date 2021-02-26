ABD’li çelik kullanıcıları Biden’dan 232. Maddeyi kaldırmasını istedi

Cuma, 26 Şubat 2021 14:18:47 (GMT+3) | İstanbul

30.000’den fazla ABD’li imalat şirketini ve bir milyondan fazla Amerikalı işçiyi temsil eden Amerikan Metal İmalatçıları ve Kullanıcıları Koalisyonu (CAMMU), Başkan Joe Biden’a, neredeyse üç yıl önce çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerinin kaldırılmasını talep ettikleri bir mektup gönderdi. Koalisyon, 232. Madde vergilerinin ABD tüketim sektörlerine ve küçük ölçekli üreticilere zarar verdiğini iddia etti. Vergiler ayrıca Corona virüsü salgınından dolayı karşılaşılan büyük zorluklar sırasında yaşanan mevcut çelik arzı sıkıntılarını artırırken ve yüksek fiyatları destekliyor.

Mektupta, vergilerin, misilleme yapmaya teşvik ederek yurt dışındaki ticaret ortaklarıyla olan ilişkilere de zarar verdiği söylendi. Mektupta ayrıca, belirli şirketlerin muaf tutulması uygulamasının çelik ve alüminyum kullanan üreticilere zarar veren çelik arzı sıkıntısına ve fiyat artışlarına tek başına çözüm olamayacağı vurgulandı.

Koalisyon, 232. Madde vergilerinin rekabetçi ithalata ek bir vergi koyarak yerli üreticilerin fiyatlarını artırmalarına olanak tanıdığını belirtti. Sonuç olarak, yalnızca yerel üreticilerden çelik satın alan üreticiler bile, yerel sektörün kapasitesi nedeniyle ihtiyaç duydukları çeliği temin edemiyor veya rekabetçi bir fiyattan satın alamıyor.

Çelik kullanıcıları isteklerini “Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerini kaldırmanızı, bunun yerine küresel çelik ve alüminyum arzı fazlasının nedeni olan Çin’deki arz fazlasını ele almak için ticari ortaklarımızla yeniden iletişim kurmaya odaklanmanızı rica ediyoruz,” şeklinde ifade etti.