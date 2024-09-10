ABD'de sondaj kulesi sayısı düşerken Kanada’da yatay seyretti

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 582 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 94 adet olurken petrol sondaj kuleleri 488 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 50 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 220 adet seviyesinde kaldı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 38 adet artış kaydetti.