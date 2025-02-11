ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düşüş gözlendi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 7 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 586 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 480 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 249 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.