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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düşüş gözlendi

Salı, 11 Şubat 2025 10:31:30 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 7 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 586 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 480 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 249 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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