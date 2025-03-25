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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi, Kanada’da düşüş görüldü

Salı, 25 Mart 2025 10:19:57 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 25 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 593 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 102 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 491 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 31 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 19 adet düşüşle 180 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 11 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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