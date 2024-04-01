ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık bazda gerilerken Kanada'da yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 28 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 621 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 112 adet seviyesinde yatay seyrederken petrol sondaj kuleleri üç adet düşüşle 506 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 134 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 18 adet düşüşle 151 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 12 adet artış kaydetti.