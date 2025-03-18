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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

Salı, 18 Mart 2025 10:02:30 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 14 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 592 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 492 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 35 adet düşüşle 199 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 8 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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