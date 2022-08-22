ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da değişmedi

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 09:16:09 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ağustos tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 762 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşerek 159 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise 601 adet seviyesinde yer almaya devam etti. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 259 adet artmış oldu.

Bununla beraber, aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 19 Ağustos tarihine kıyasla değişmeyerek 201 adet seviyesinde yer almayı sürdürdü. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 45 adet artış kaydetmiş oldu.