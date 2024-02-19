ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe düşerken Kanada’da arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 16 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 621 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 121 adet seviyesinde yatay seyrederken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 497 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 139 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 234 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet gerilemiş oldu.