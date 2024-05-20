ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken Kanada’da azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 17 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 604 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 103 adet seviyesinde yatay seyrederken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 497 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 116 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 114 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetti.