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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı hafifçe artarken Kanada’da azaldı

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 15:27:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 17 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 604 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 103 adet seviyesinde yatay seyrederken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 497 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 116 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 114 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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