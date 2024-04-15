ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydederken Kanada’da artış görüldü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 617 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 109 adet seviyesine gerilerken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 506 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 134 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 141 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet artış kaydetti.