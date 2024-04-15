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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydederken Kanada’da artış görüldü

Pazartesi, 15 Nisan 2024 09:34:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 617 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 109 adet seviyesine gerilerken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 506 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 134 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 141 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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