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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşüş görülürken, Kanada’da artış gözlendi

Salı, 21 Ocak 2025 09:52:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 17 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 580 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 98 adet olurken, petrol sondaj kuleleri yine 2 adet düşüşle 478 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 40 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 13 adet artışla 229 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 6 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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