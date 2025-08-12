ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 33. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 8 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 539 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 123 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 416 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 49 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 180 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 37 adet düşüş kaydetti.