ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 33. hafta, 2025

Salı, 12 Ağustos 2025 09:52:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 8 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 539 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 123 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 416 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 49 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 180 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 37 adet düşüş kaydetti.


