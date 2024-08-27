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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı

Salı, 27 Ağustos 2024 11:09:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 585 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 97 adet olurken petrol sondaj kuleleri 478 adet seviyesinde yer almaya devam etti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 47 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 219 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet arttı.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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