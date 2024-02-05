ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 619 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 117 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 499 adet seviyesinde kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 140 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 232 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet gerilemiş oldu.