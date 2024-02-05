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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da arttı

Pazartesi, 05 Şubat 2024 09:45:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 619 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 117 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 499 adet seviyesinde kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 140 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 232 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet gerilemiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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