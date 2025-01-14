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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış görüldü

Salı, 14 Ocak 2025 10:11:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 10 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 584 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 484 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 35 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 122 adet artışla 216 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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