ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 4 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 2 adet düşüşle 585 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 102 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 5 adet düşüşle 483 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 223 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 34 adet artış kaydetti.