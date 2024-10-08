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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da yükseldi

Salı, 08 Ekim 2024 09:32:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 4 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 2 adet düşüşle 585 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 102 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 5 adet düşüşle 483 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 223 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 34 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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