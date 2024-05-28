ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 24 Mayıs tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 600 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 99 adet seviyesine gerilerkn petrol sondaj kuleleri 497 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 111 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 120 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 33 adet artış kaydetti.