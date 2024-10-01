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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da artış kaydetti

Salı, 01 Ekim 2024 09:16:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 27 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 1 adet düşüşle 587 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 99 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 488 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 36 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 218 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 27 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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